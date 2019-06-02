Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Чтобы получить визу США теперь нужно указывать свои аккаунты в соцсетях
Чтобы получить визу США теперь нужно указывать свои аккаунты в соцсетях
В Италии освободили спасательное судно Sea-Watch 3
В Италии освободили спасательное судно Sea-Watch 3
Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм
Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм
Начинай утро правильно: что нельзя есть на завтрак
Начинай утро правильно: что нельзя есть на завтрак

Матиос заявил, что останется на своей должности

Матиос заявил, что останется на своей должности
05:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Матиос сообщил, что не покинет должность главного военного прокурора страны.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в силу наличия военного контракта остаётся на должности минимум до октября.

"Никогда не чувствовал себя "на чемоданах", нет причин и нет тренда", - сказал он в субботу вечером в интервью телеканалу 112, отвечая на вопрос о том, намерен ли он уходить в отставку.

Матиос пояснил, что по военному уставу подобные намерения называются дезертирством.

"Я военный, и у меня до октября контракт. И я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продолжать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть", отметил главный военный прокурор.

При этом он добавил: "Я буду, наверное, самый крайний из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагам".

По словам Матиоса, поскольку СБУ "простыми словами находится под надзором военной прокуратуры", он владеет полным объемом информации о вызовах, с которыми столкнулся новоназначенный первый заместитель главы Службы, а в настоящее время вр.и.о. главы СБУ Иван Баканов.

"У меня есть свои суждения, ведь я 8 лет там (в СБУ) прослужил. Посмотрим, если он (Баканов) будет нуждаться в помощи - обратится, если нарушит какой-то закон - мы поправим, так как нельзя сразу наказывать, надо помогать строить государство. Наверное, у него бы должно было бы все получится, а получится ли - на то воля божья", - сказал главный военный прокурор.

Матиос опубликовал имена россиян, причастных к захвату украинских моряков

Также Матиос добавил, что готов оказывать помощь и новоназначенному начальнику Управления Государственной охраны Алексею Оцерклевичу. "Мы пообщаемся в понедельник... Есть много инструментов, с которыми новоназначенный руководитель точно не знаком, будем помогать... Ему придется учиться на ходу", - подчеркнул Матиос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Должность, Анатолий Матиос, Главный военный прокурор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
02 День защиты детей 2019: Елена Зеленская благодарит своих детей
03 С России могут частично снять санкции, чтобы вернуть ее в ПАСЕ
04 Тоттэнхэм 0:2 Ливерпуль: события финала Лиги чемпионов (Видео)
05 Сегодня легендарной Мэрилин Монро исполнилось бы 93 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Филарета обвинили в &quot;бунтарстве&quot;
Филарета обвинили в "бунтарстве"
В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети
В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети
Матиос заявил, что останется на своей должности
Матиос заявил, что останется на своей должности
Будьте повнимательней: лучшие рекомендаций для профилактики инсульта
Будьте повнимательней: лучшие рекомендаций для профилактики инсульта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь