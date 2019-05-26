Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Матиос опубликовал имена россиян, причастных к захвату украинских моряков
Опубликованы имена причастных к захвату украинских моряков
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Первый раз в первый класс: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу

Матиос опубликовал имена россиян, причастных к захвату украинских моряков

Матиос опубликовал имена россиян, причастных к захвату украинских моряков
17:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документы, в которых указаны имена россиян, причастных к захвату украинских кораблей и взятию в плен моряков.

МИД Украины предоставило в Международный трибунал ООН 93 листа доказательств и процессуальных документов военных прокуроров о событиях в Керченском проливе. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, опубликовав в своем Facebook документы с именами причастных к преступлению.

Так, согласно документам главного военного прокурора, сообщается о подозрении:

- начальнику пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмиралу Станкевичу С.М.;

- заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Медведеву;

- начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по республике Крым и г. Севастополь капитану 1 ранга Ромашкин Р.О. ;

- заместителю начальника управления-начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по республике Крым капитану 1 ранга Шеин А.Б. ;

- командиру пограничного сторожевого корабля "Дон" капитану 2 ранга Саляев О.М. ;

- начальнику службы в г.. Керчь пункта управления ФСБ РФ по республике Крым капитану 2 ранга Шатохину А.В. ;

- командиру малого противолодочного кораблю "Суздалец" капитану 3 ранга Щербакову С.А. ;

- командиру сторожевого корабля "Изумруд" капитану 3 ранга Шипицын А.А.

По словам Матиос, 28 ноября 2018 года Станкевича, Медведева, Ромашкина, Шеина, Саляев, Шатохина, Щербакова и Шипицина были объявлены в розыск.

А 29 ноября 2018 года получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, по словам военного прокурора, сообщается о подозрении 16 января уже этого года следующим лицам:

- командующему войсками Южного военного округа Российской Федерации генерал-полковник Дворников А.В. ;

- командующему Черноморского флота Российской Федерации вице-адмиралу Моисееву А.А. ;

- старшему помощнику капитана ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитану 3 ранга Виноградову В.И. ;

- члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитан-лейтенанту Гришину А.К. ;

- члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему лейтенанту Трибушину Д.В. ;

- члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему мичману Рясном В.В. ;

- члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым мичману Абакумову А.В.

По словам Матиос, 16 января Дворникова, Моисеева, Виноградова, Гришина, Трибушина, Рясного и Абакумова было объявлено в розыск, 26 января получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что 26 мая украинскому военнопленному моряку, командиру рейдового буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку сегодня, 26 мая, исполняется 24 года. На заседании Киевского райсуда Симферополя 28 ноября во время избрания ему меры пресечения Мельничук воспользовался правом на переводчика. В суде украинский моряк заявил, что  не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе и в судах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, Анатолий Матиос, Главный военный прокурор, Захват украинских суден, Украинских моряков взяли в плен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая
04 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Зеленский просит не наказывать протестующих в Ровно
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь