Матиос считает, что Верховная Рада распущена обоснованно

Новости Украины: Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Верховная Рада была распущена обоснованно и навел несколько причин, подтверждающих его мнение.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью на одном из телеканалов Украины заявил, что решение о роспуске Верховной Рады было обоснованным. Таким образом, он выразил собственное мнение о политической ситуации в стране после выборов президента, на котором во втором туре победил Владимир Зеленский.

Отмечается, что Матиос упомянул несколько причин, почему он считает правильным решение о роспуске Верховной Рады. К примеру, он заявил, что за последние полтора года Верховная Рада существенно сократила их полномочия для достижений в борьбе с коррупцией.

Более того, главный военный прокурор отметил, что в парламенте нынешнего созыва есть вменяемые и разумные депутаты. По его мнению, политическая целесообразность отсутствующей коалиции сделала из государства клоуна, а они не могут быть субъектами международной политики.

Матиос в заключение выразил мнение, что народ, который серьезно не воспринимает свою власть, просто вынесет ее вперед.

Напомним, в четверг, 30 мая, Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. На пленарном заседании в четверг проголосовали 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых для принятия решения. Глава правительства с трибуны парламента заявил, что он никогда не держался за должность, поэтому, когда президент Владимир Зеленский призвал Кабмин писать заявления об увольнении, он сразу так и сделал.