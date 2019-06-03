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"Национальный корпус" хочет объединить националистические силы перед выборами в Раду

"Национальный корпус" хочет объединить националистические силы перед выборами в Раду
00:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Билецкий призвал националистические силы к объединению.

Народный депутат Украины, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы накануне внеочередных выборов парламента.

"Новая конфигурация власти с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и сдачи национальных интересов. Важно осознать: национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых идет в Верховную Раду немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние 5 лет. Национальный Корпус инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт", - написал Билецкий в своем блоге на "Украинской правде".

По его словам, только объединившись, украинские националисты и патриоты смогут предотвратить капитуляцию Украины в войне с Россией и защитить государственные интересы.

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Билецкий также отметил, что большинство существующих в Украине националистических партий не пользуются высокой поддержкой и доверием избирателей, поскольку раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять "антирекламе" со стороны представителей действующей власти.

"Пока мы все воевали, волонтерили и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес - высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не дает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, по чьим плечами - реальные дела", - отметил лидер "Национального корпуса".

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Верховная Рада, Парламентские выборы, Андрей Билецкий, Национальный корпус.
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