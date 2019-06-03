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Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко

Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
11:08 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении с должности заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ от 3 июня опубликован на сайте главы государства.

Кононенко был заместителем главы СБУ с 10 июля 2017 года. 23 марта 2018 года он получил военное звание генерал-лейтенант.

До этого Кононенко несколько месяцев возглавлял Департамент защиты национальной государственности СБУ (Департамент "Т"), а с марта 2014 года по 14 февраля 2017 года был первым заместителем начальника управления СБУ в Черкасской области.

Напомним, Верховная Рада не поддержала решение премьера сложить свои полномочия. Несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали "за", необходимых 226 голосов так и не набрали. 97 нардепов проголосовали "за", 63 – высказались "против", 60 – воздержались, 87 – не голосовали. Правительство Гройсмана будет работать, как и раньше, вплоть до первого заседания новой Рады. Но есть один нюанс – работая премьером, Гройсман не сможет вести агитацию.

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Указ, Увольнение, Владимир Зеленский, Замглавы СБУ, Виктор Кононенко.
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