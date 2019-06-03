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В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФ

В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФ
12:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Международном Суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины касательно нарушения РФ конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

В Гааге проходят слушания в Международном Суде ООН относительно нарушения Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации. Слушания начались в 10:00, по местному времени. Проходят в Дворце мира, в большом зале.

Сегодня первый раунд устных аргументов, РФ выступает первой. Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции Международного суда по инициированному Украиной иску.

Представителями РФ на слушаниях предназначены посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач и уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. В состав российской делегации также вошли представители Генеральной прокуратуры России, Следственного комитета России, Минобороны России. Также интересы России представляет британский юрист Сэмюэл Вордсворт, профессор международного права университета Потсдама Андреас Циммерман.

Уже завтра будет выступать Украина.

Возглавляет украинскую делегацию Елена Зеркаль, заместитель Министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, Агент Украины в деле Украина против Российской Федерации.

В состав делегации также вошли посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, заместитель начальника отдела Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Николай Говоруха (по согласию), заместитель директора Департамента — начальник отдела Департамента международного права МИД Оксана Золотарева, заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдан Тиводар, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров (по согласию) и начальник отдела управления досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины Игорь Яновский.

Украине будут помогать юристы Марни Чик и Джонатан Гимблет с международной юридической компании "Covington & Burling LLP". Также известные профессора. Среди них Жан-Марк Тювенин, Гарольд Коу.

Слушания продлятся с понедельника 3 июня по пятницу 7 июня.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России.

Международный суд ООН рассматривает иск о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивание самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинских и крымскотатарских общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Зеркаль анонсировала рассмотрение судом в Гааге возражений РФ по иску Украины

6 марта 2017 состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 года было объявлено решение о мерах предосторожности. Международный суд ООН в Гааге определил, что Россия должна возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

В рамках иска против России 12 июня 2018 года Украина отправила в Международный суд ООН целый автобус доказательств российской агрессии. Речь идет о меморандуме, главный документ, который весит около 90 килограммов, состоит из более 17 500 страниц текста, содержится в 29 томах и имеет 75 экземпляров.

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Украина, Гаага, РФ, Иск, Международный суд ООН.
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