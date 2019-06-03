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Понедельник, 03.06.2019
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Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский

Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
13:46 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Службой безопасности Украины четкую задачу: вывести бизнес из тени, так как это является основной бедой страны.

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что главной задачей СБУ является выведение бизнеса из тени. Об этом он заявил во время брифинга.

"Сегодня проходила встреча с Президентом Украины, и Президент Украины поставил перед службой (СБУ - прим. ред.) достаточно четкую задачу: первое - это преодолеть коррупцию, которую Президент считает основной бедой Украины. Поскольку именно она не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага, такие как справедливость и безопасность. Больше не будет никаких "крышующих", никаких "смотрящих" ни за какими бизнесами, ни за какими теневыми сделками. Наша главная задача - вывести теневой бизнес из тени, потому что именно он является кормовой базой для коррупции", - заявил Баканов.

Он также заверил, что СБУ "больше вообще никогда не будет оглядываться ни на какие фамилии", в борьбе с коррупцией будет действовать решительно и уверенно, но исключительно в рамках законодательства.

Глава СБУ также пригласил работников СМИ, которые занимаются журналистскими расследованиями, к сотрудничеству и призвал предоставлять любые материалы относительно преступлений должностных лиц.

"Пожалуйста, обращайтесь в СБУ, мы будем их обрабатывать и информировать общество о состоянии таких расследований", - заверил Баканов, добавив, что в случае, если материалы не будут подпадать под подследственность СБУ, их гарантированно будут направлять в другие органы по компетенции.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ от 3 июня опубликован на сайте главы государства.

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СБУ, Владимир Зеленский, Главная задача, Иван Баканов, Вывести бизнес из тени.
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