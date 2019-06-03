В Кремле объяснили, каких "первых шагов" ждут от Украины

Новости Украины: Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что налаживание отношений Киева и Москвы зависит от того, будут ли прямые контакты с боевиками на Донбассе.

Кремле связывают налаживание отношений между Киевом и Москвой с началом "прямого диалога" с российскими боевиками на Донбассе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Об этом говорил президент Путин. Главное сейчас – определиться с отношением украинских властей к Минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться Минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового – все написано на бумаге", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каких "первых шагов" ожидает Кремль со стороны властей Украины для налаживания отношений, о чем неоднократно заявляли представители российского государства.

Ранее, 1 июня, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна сделать первый шаг для налаживания отношений между Москвой и Киевом.

"В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой: вот это, это, другое, третье... Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", - сказал Медведев.

"Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать – начиная от дипломатических контактов, контактов по линии Министерства иностранных дел, других ведомств правительства и заканчивая какими-то неформальными контактами, если они захотят их использовать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне", - подчеркнул он.

Ранее, второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, а главе государства советует больше действовать и меньше говорить. Отвечая на вопрос о том, какой совет о мире он бы дал Зеленскому, второй президент сказал: "Все проблемы войны и мира - в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения - все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, - думаю, это не устроит Украину".