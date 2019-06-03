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Зеленский просит точных сроков о выполнении Минских договоренностей

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Зеленский просит точных сроков о выполнении Минских договоренностей
15:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины конкретизирует о сроках исполнения, и возвращает в переговоры Минского процесса второго экс-президента Леонида Кучму

Все пункты минских договоренностей должны иметь конкретные сроки исполнения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

"У нашей группы есть конкретные предложения, но я очень хотел бы, чтобы эти конкретные предложения - у нас нет много лет на прекращение войны и продолжения в Минске - были объединены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - отметил Зеленский.

Зеленский просит точных сроков о выполнении минских договоренностей

При этом он подчеркнул, что наработки новой команды никоим образом не касаются "торговли территориями или сдачи страны".

Президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму. Глава государства рассказал, что встречался с партнерами из США, Германии, Франции и других стран Евросоюза и обсуждал очень важный вопрос для каждого украинца - прекращение войны на Донбассе.

"У нас есть общая позиция. Это возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандской формате и разблокировка Минского процесса. Уже 5 июня будет трехсторонняя встреча (в Минске -ред.) Во главе - я очень хотел и старался, чтобы это был профессиональный человек, которого уважают в Украине и в мире - с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский.

Зеленский просит точных сроков о выполнении минских договоренностей В свою очередь пресс-служба президента сообщила на сайте главы государства о встрече Зеленского с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на которой Зеленский представил Кучму как руководителя.

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Переговоры, Президент, Владимир Зеленский, Минские договоренности, Минские соглашения.
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