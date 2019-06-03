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Назван представитель президента в Конституционном суде

Назван представитель президента в Конституционном суде
16:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Представлять президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины будет Федор Вениславский.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде Украины. Соответствующий указ №351/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - сказано в документе.

Федор Вениславский, 1969 г.рождения, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Также возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства. Ранее Мендель работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Она также была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине, несколько лет сотрудничала с The New York Times.

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Конституционный Суд Украины, Владимир Зеленский, Представитель, Федор Вениславский.
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