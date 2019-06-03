Порошенко о визите Зеленского в ЕС: Желаю успеха и Украине, и ее президенту

Новости Украины: Петр Порошенко отметил "важный и символичный" визит Зеленского в Брюссель.

Пятый президент Украины Петр Порошенко ожидает содержательного наполнения первого визита действующего главы государства Владимира Зеленского в Брюссель.

"Завтра состоится очень важное и символическое событие - первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС - Брюссель. Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украина на самом деле пытались вернуть в Российскую империю", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он отметил важность того, "чтобы сохранить наши наработки: четыре союза Украины и ЕС - энергетический, цифровой, таможенный, а главное - подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз".

"Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украине, и ее президенту", - резюмировал Порошенко.

Напомним, приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить с официальным визитом США поступило от американского президента Дональда Трампа в четверг, 30 мая.