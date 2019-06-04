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Экс-омбудсмен в Верховной Рады заменит Геращенко в ТКГ

Экс-омбудсмен в Верховной Рады заменит Геращенко в ТКГ
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Лутковская заменит Геращенко на переговорах в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Эту информацию Лутковская подтвердила в комментарии Громадскому радио.

"Я была на совещании Президента Украины и председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы", — сказала Лутковская.

Напомним, ранее за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Валерия Лутковская с 24 апреля 2012 года по 28 апреля 2017 года занимала пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Сейчас она программная директор Украинского института по правам человека.

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Ирина Геращенко, Валерия Лутковская, Минские переговоры, ТКГ.
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