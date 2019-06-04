Экс-омбудсмен в Верховной Рады заменит Геращенко в ТКГ

Экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске.
Эту информацию Лутковская подтвердила в комментарии Громадскому радио.
"Я была на совещании Президента Украины и председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы", — сказала Лутковская.
Напомним, ранее за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Валерия Лутковская с 24 апреля 2012 года по 28 апреля 2017 года занимала пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Сейчас она программная директор Украинского института по правам человека.