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Вакарчук выступает за формирование политики Украины по отношению к РФ

Вакарчук выступает за формирование политики Украины по отношению к РФ
09:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал президента Украины и народных депутатов разработать закон, который будет регулировать отношения с Россией.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук высказывается за формирование политики Украины по отношению к государству-агрессору России.

"Я призываю и президента, и его команду, и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором", сказал Вакарчук в программе "Свобода слова" вечером в понедельник эфире телеканала ICTV.

По его словам, необходимо сформировать целостную украинскую политику относительно России, без двойных стандартов.

"У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем торговать можно или нет ( с РФ – прим. ред), ездить на концерты можно или нет, надо или не надо - и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов", - подчеркнул Вакарчук.

Ранее сообщалось, что Вакарчук потратит на финансирование своей партии "Голос" свыше 2 млн грн, вырученных от концерта "Океана Эльзы", который состоялся в Киеве в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины". На просьбу журналиста назвать несколько фамилий спонсоров, певец пояснил, что решение обнародовать их будет принято на съезде партии. Также Вакарчук рассказал, сколько зарабатывает за год.

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Президент Украины, Святослав Вакарчук, Отношения с РФ, Лидер партии Голос.
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