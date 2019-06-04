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Вторник, 04.06.2019
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Минэнергоуголь: сотрудничество с Норвегией по ядерной безопасности продолжено

Минэнергоуголь: сотрудничество с Норвегией по ядерной безопасности продолжено
10:42 Сегодня Телеграф Фото: www.youtube.com

Новости Украины: Представители Украины и Норвегии обсудили вопросы сотрудничества в направлении ядерной защищенности и безопасности, а также аварийной готовности.

Как сообщается на сайте ведомства, впервые в стенах Министерства состоялось заседание двусторонней рабочей группы Украины и Королевства Норвегии.

В рамках встречи представителей двух держав заместитель министра энергетики Юлия Подкоморная и госсекретарь МИД Норвегии Аудум Халворсен обсудили дальнейшее сотрудничество по вопросам уменьшения риска ядерных и радиационных аварий, снижение рисков радиоактивного загрязнения. Для этого будут разрабатываться технологии ядерной безопасности, нормативно-правовая база, внедрение образовательных проектов и возможности органов, которые отвечают за ядерную безопасность.

Минэнергоугля намерено и в дальнейшем углублять сотрудничество с норвежской стороной в области энергетики и развивать двусторонние отношения", - заявила заместитель Главы ведомства.

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Во встречи приняли участие также представители МИД Украины, Госатомрегулирования, Госпогранслужбы, Госагентства по управлению зоной отчуждения, ГСНС, Нацгвардии и госпредприятия "Энергоатом".

Юлия Подкоморная подытожила встречу, выразив благодарность представителям Норвегии за поддержку в решений столь важных вопросов, касающихся безопасности не только Украины, но и мира. А также за сотрудничество в реализации реформирования энергетической отрасли и ведения уже запущенных проектов.

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Все по теме:

Минэнергоугля, Норвегия, Сотрудничество, Защита, Партнеры, Ядерная безопасность.
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