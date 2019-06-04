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Украина представит позицию в Международном суде ООН по иску против РФ

Украина представит позицию в Международном суде ООН по иску против РФ
09:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Представители из Украины сегодня, 4 июня, в Международном суде ООН в течение 3 часов будут представлять контраргументы на позицию России.

Украина во вторник, 4 июня, в течение трех часов будет представлять контраргументы на позицию Российской Федерации в Международном суде ООН в нидерландском городе Гаага. Об этом заявила накануне заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после рассмотрения в суде ООН дела по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНН.

"Мы считаем, что мы хорошо подготовились, у нас есть контраргументы, которые мы завтра (4 июня - прим. ред.) будем представлять в течение трех часов в этом суде. Главной картой является подготовленная комплексная работа. Меморандум является основой всей нашей позиции, но после того, как россияне предоставили свои возражения, была подготовлена наша письменная позиция,.. и завтра (4 июня - прим. ред.) вы услышите все наши контраргументы в полном объеме", - отметила Зеркаль.

Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН

Напомним, в понедельник, 3 июня, представитель России в Международном суде ООН Григорий Лукьянцев обвинил Украину в ущемлении русскоязычного населения. Представитель России также утверждает, что Украина не обеспечила всех процедур, предусмотренных статьей 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Украина, Гаага, РФ, Международный суд ООН, Контраргументы.
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