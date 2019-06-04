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Вторник, 04.06.2019
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В АП сообщили, когда может произойти встреча Трампа и Зеленского

В АП сообщили, когда может произойти встреча Трампа и Зеленского
10:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд трамп могут провести встречу после саммита G20, который состоится 28-29 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который состоится 28-29 июня. Об этом заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире "Радио Свобода".

По его словам, тот факт, что администрация Трампа первой пригласила Зеленского в Вашингтон для проведения встречи, говорит о том, что "Зеленскому предоставлен определенный кредит доверия от США".

"Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть с мертвой точки сложные и для них, в том числе, вопросы", - уточнил Тизенгаузен, вспомнив, что одним из катализаторов предстоящей встречи президентов стало расследование против украинской газовой компании Burisma Holdings.

СМИ: Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон

Напомним, в Брюсселе во вторник, 4 июня, состоится встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Как сообщалось, 14 мая Трамп заявил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии, который состоится 28-29 июня.

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Встреча, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Саммит G20.
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