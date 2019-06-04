Стали известны подробности рабочего дня Зеленского

Новости Украины: Первый заместитель главы АП Сергей Трофимов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский до работы ходит в спортзал и приезжает раньше всех.

Президент Владимир Зеленский приезжает на работу к восьми утра, а уезжает из Администрации после 22 часов. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов в интервью "Украинской правде".

"В 8.30 мы все на работе, чтобы в 9.00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22.00", - сказал Трофимов.

Относительно того, проводит ли президент какие-то обязательные совещания, Трофимов рассказал, что есть "неформальные совещания, которые происходят ежедневно, при участии первого помощника главы Администрации и всех заместителей".

"Мы говорим там о всех вопросах, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы относительно председателей ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много", - констатировал он.

По его словам, в команде Зеленского нет проблемы с тем, чтобы собраться вместе, пообщаться и обменяться информацией.

"Все докладывают президенту по своей зоне ответственности, но все решения принимает самостоятельно президент, слушая все стороны. Я бы сейчас не говорил о каком-то жестком устоявшемся графике, ведь мы всего лишь запускаем процесс", - отметил он.

В ответ на вопрос, кто помогает президенту Зеленскому входить в курс дел, Трофимов сказал, что "все помогают".

"Учится он быстро, реагирует на все быстро. Он вообще – очень интуитивный человек. Владимир Александрович быстро чувствует, в чем суть вопроса. Он всегда чувствует суть, он всегда выводит этот вопрос на какое-то четкое направление и дает этому ясную оценку. Если он где-то некомпетентен, он спрашивает экспертов", - отметил первый заместитель главы АПУ.

Напомним, Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского прошла утром 20 мая в Верховной Раде. На ней присутствовали иностранные дипломаты, народные депутаты, предыдущие президенты и известные украинцы.

Церемония инаугурации Зеленского прошла во время торжественного заседания Верховной Рады Украины. Новоизбранный гарант принял присягу на верность украинскому народу, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.