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Вторник, 04.06.2019
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
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В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа

В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
11:56 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: В Администрации президента Украины не подтверждают дату встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа и заявляют, что Борис Тизенгаузен не является их сотрудником.

В администрации президента Украины заявили, что информация о дате возможной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа – это фейк, а обнародовавший ее Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Зеленского.

"3 июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи гаранта с президентом США Дональдом Трампом. Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов – Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - сказано в сообщении АП на странице в соцсети Фейсбук во вторник. 

В администрации президента отметили, что сообщения о всех кадровых назначениях оперативно появляются и будут появляться на сайте АП. 

Накануне вечером Борис Тизенгаузен, представленный как внештатный советник президента Украины, в интервью программе "Ваша Свобода", отвечая вопрос, когда встретятся Зеленский и Трамп, сказал: "Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20 (28-29 июня 2019 - ред.) Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США".

В АП сообщили, когда может произойти встреча Трампа и Зеленского

Как ранее сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства, приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить с официальным визитом США поступило от американского президента Дональда Трампа в четверг, 30 мая. "Поездка запланирована", - сообщили агентству в пресс-службе главы государства.

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Фэйк, Борис Тизенгаузен, Дата встречи Зеленского и Трампа, АП Украины.
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