Песков прокомментировал назначение Кучмы представителем Украины в ТКГ

Новости Украины: В Кремле назвали второго президента Украины Леонида Кучму опытным политиком, но связали переговоры по Донбассу с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

В Кремле охарактеризовали второго президента Украины Леонида Кучму, вернувшегося на должность представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, как опытного политика, но увязали перспективы переговорного процесса с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

"Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, в понедельник, 3 июня, президент Украины провел брифинг, во время которого рассказал, что Леонид Кучма возглавит переговоры нормандском формате по возобновлению Донбасса. Глава государства добавил, что Леонид Данилович будет принимать участие и в разблокировании минского процесса. "5 июня состоится первая трехсторонняя встреча во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой. Я очень хотел, чтобы это был профессиональный человек, которого уважают не только в Украине, но и за границей".