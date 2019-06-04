НАПК инициирует досрочное прекращение полномочий депутата Негоя

Новости Украины: Нацагентство по предотвращению коррупции обратилось в Раду по поводу досрочного прекращения полномочий народного депутата партии "БПП" Украины Федора Негоя.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о досрочном прекращении полномочий народного депутата из партии "Блок Петра Порошенко" Федора Негоя в связи с решением суда о признании факта совместительства. Как сообщается во вторник на сайте НАПК, по результатам мониторинга Нацагентство выявило случаи нарушения ст.172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

"При рассмотрении протокола об административном правонарушении, предусмотренном этой нормой, составленного в отношении народного депутата Украины Негоя, Печерский районный суд г.Киева констатировал факт нарушения требований п.2 ч.1 ст.25 закона и совершение им административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.172-4 КУоАП. В то же время производство по указанному делу закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности", - сказано в сообщении.

В то же время согласно п.6 ч.1 ст.3 закона "О статусе народного депутата Украины" народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

В НАПК напоминают, что в соответствии с ч.4 ст.81 Конституции Украины в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

"В связи с этим Национальное агентство обратилось к председателю Верховной Рады Украины с просьбой дать поручение профильному комитету Рады проработать соответствующие материалы относительно совершенного народным депутатом нарушения требований Конституции и законов Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности с предоставлением соответствующего заключения председателю Верховной Рады Украина для последующего обращения в установленном порядке в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины", - сказано в сообщении НАПК.

Негой избран в Верховную Раду по избирательному округу №186, Херсонаская область. Член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.