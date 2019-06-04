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В Раде требуют заслушать руководство силовых структур из-за смерти мальчика

В Раде требуют заслушать руководство силовых структур из-за смерти мальчика
12:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Фракции "Самопомич" и "Батькивщина" хотят заслушать руководство силовых структур по факту смерти 5-летнего мальчика в результате ранения полицейскими.

Парламентские фракции "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Верховной Раде руководство силовых структур в связи со смертельным ранением 5-летнего ребёнка сотрудниками полиции Киевской области.

"Вызвать сюда министра внутренних дел (Арсена Авакова – прим. ред), господина Князева (главу Национальной полиции Украины Сергея Князева - прим. ред), генерального прокурора (Юрия Луценко – прим. ред), также главу ГБР (Романа Трубу – прим. ред), чтобы они нам доложили о ходе расследования", - сказала народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник на утреннем заседании ВР во вторник.

В то же время, по словам заместителя руководителя фракции "Батькивщина" Сергея Соболева, его фракция также поддерживает это предложение.

Как сообщалось, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости. Было установлено наличие у мальчика проникающих огнестрельных повреждений головы.

Сотрудникам полиции за смерть 5-летнего мальчика может грозить пожизненное

По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые в нетрезвом состоянии выстрелили из огнестрельного оружия в ребенка. В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице. В тот же день начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

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Верховная Рада, Доклад, Смерть мальчика, Силовых структур, Ранение сотрудниками полиции.
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