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Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды

Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
13:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ищет команду для дальнейшей политической деятельности, которая "способна полностью перезагрузить страну".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что пока находится в поиске команды для дальнейшей политической деятельности.

"Дело не в этих выборах. Дело в том, чтобы это была продолжительная история, настоящая. Я пока нахожусь в процессе поиска. То есть кого-то уже нашел, кого-то найду в ближайшее время", - сказал Климкин агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, нашел ли он уже политическую команду, с которой готов сотрудничать в контексте предстоящих внеочередных парламентских выборов.

Министр отметил, что это должна быть команда, которая "способна полностью перезагрузить страну".

Ранее Климкин подтвердил, что общался с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком. "Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем разные идеи. Никаких финальных решений относительно это нет", сказал глава МИД.

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министр иностранных дел Украины, и заверил о готовности оставаться в политике.

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Глава МИД Украины, Павел Климкин, Парламентские выборы в Украине.
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