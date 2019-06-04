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Досрочные выборы в парламент 2019: Аграрная партия впервые примет участие

Досрочные выборы в парламент 2019: Аграрная партия впервые примет участие
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Аграрная партия Украины впервые примет участие в парламентских выборах 21 июля 2019 года, руководителем партии назначен Олег Корбан.

Заместитель лидера Аграрной партии Украины Олег Корбан стал руководителем избирательной кампании этой политсилы, которая впервые участвует в парламентских выборах.

"Наша цель сегодня - вхождение Аграрной партии в Верховную Раду Украины с результатом в 7-8% голосов", - подчеркнул Корбан, которого цитирует сайт партии.

По его мнению, для Аграрной партии такой результат на выборах вполне реален.

54-летний Корбан – заместитель руководителя Аграрной партии, председатель Киевской областной партийной организации. В рядах партии - с 2016 года. Аграрная партия Украины впервые будет участвовать в выборах в Верховную Раду, подчеркнули в политсиле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. 

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Участие, Парламентские выборы в Украине 2019, Выборы в парламент Украины 2019, Аграрная партия Украины, Олег Корбан.
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