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Партии Порошенко и Садового стали наблюдателями ЕНП

Партии Порошенко и Садового стали наблюдателями ЕНП
14:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЕНП приняла партии "Европейская солидарность" и "Самопомич" в статусе наблюдателей.

Европейская народная партия (ЕНП) приняла партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") в качестве наблюдателя, решение вступит в силу в сентябре, сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Европейская народная партия приняла решение о принятии "Европейской солидарности" в статусе наблюдателя. Решение вступает в силу в сентябре, так как партия только сменила название", - написал Арьев на своей странице в Фейсбуке.

Он добавил, что за это время партия будет работать в рамках имплементации антикоррупционной стратегии ЕНП и должна завершить трансформационные процессы внутри политсилы.

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Кроме того, ЕНП приняла и партию "Объединение "Самопомич". "Европейская народная партия приняла решение о принятии "Самопомочи" в свою семью! Принятие как политической силы, которая своей деятельностью доказала преданность европейским ценностям и борьбе с коррупцией", - написала вице-спикер парламента, член партии "Самопомич" Оксана Сыроид в Фейсбуке.

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Все по теме:

Андрей Садовый, ЕНП, Самопомич, Владимир Арьев, Европейская народная партия, Европейская солидарность.
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