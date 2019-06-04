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Рябошапка: антикоррупционный законопроект депутаты смогут рассмотреть в четверг

Рябошапка: антикоррупционный законопроект депутаты смогут рассмотреть в четверг
15:45 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua

Новости Украины: Законопроект, который подал Президент, о незаконном обогащении могут рассмотреть на этой неделе в Верховной Раде.

Сегодня, 4 июня, на брифинге перед журналистами заместитель Главы Администрации Президента Руслан Рябошапка сказал, что проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, возможно, рассмотрят в этот четверг.

"В четверг есть вероятность, что он (законопроект) будет включен в повестку дня. И возможно после этого эта процедура будет ускорена. Достаточно быстро этот законопроект может пройти через парламент, и уже вскоре мы будем иметь этот закон", - заявил Руслан Рябошапка.

Со слов представителя АП, данный проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" создавался вместе с его обсуждением с заграничными экспертами.

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Участниками создания данного законопроекта стали представители МВФ. Это позволит избежать дальнейших трудностей в рамках сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

"Он (проект закона - ред.) предполагает совсем другой подход - не только уголовную ответственность, но и возможность взыскания в доход государства необоснованных активов. Эта норма уже есть в Гражданском процессуальном кодексе, но та формулировка, которая есть в законе, не позволяла применять ее на практике", - подчеркнул Рябошапка.

По его словам, если закон смогут принять, то НАБУ и САП получат возможность обращаться в суд по вопросу взыскания незаконно приобретенных активов, которые уже смогли "засветиться" в уголовных процессах. Конфискованное имущество пополнит государственную казну.

В президентском законе предусмотрено, что под уголовное расследование будут попадать те случаи, в которых объемы незаконно приобретенных активов превышают 11,5 млн грн. В остальных случаях дела будут рассматриваться в порядке гражданской процедуры.

Руслан Рябошапка отметил, что из 65 ранее закрытых дел из-за признания статьи о незаконном обогащении неконституционной, примерно третья часть попадает под уголовное право. 

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ВРУ, Законопроект, Депутаты, Голосование, Руслан Рябошапка, Незаконное обогащение, Аппарат Президента, Уголовное право.
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