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Представитель ЕК назвал "теплой" встречу Зеленского с Юнкером

Представитель ЕК назвал "теплой" встречу Зеленского с Юнкером
21:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ.

В Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке.

Так корреспонденту прокомментировал официальный представитель ЕК переговоры, которые состоялись во вторник в Брюсселе во время первого зарубежного визита Зеленского.

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"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана (ответственный за Европейскую политику соседства еврокомиссар Йоханнес Хан - ред.) подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", - сообщил он.

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ЕС, Жан-Клод Юнкер, Владимир Зеленский, Евркомиссия.
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