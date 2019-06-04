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Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент

Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
18:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, (во-вторых - ред.) обмен пленными", - сказал Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Глава государства отметил, Украина будет активно работать над гуманитарным направлением, а также экономическими вопросами.

Он также сообщил, что новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в среду, 5 июня, примет участие в первом после обновления состава украинской делегации заседании ТКГ.

"Начальник Генерального штаба будет работать согласно нашей украинской доктрине… завтра у нас состоится первая встреча, кстати, он (Хомчак – ред.) тоже будет на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня – мы хотим все закончить", -

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что курс на вступление в НАТО и Европейский Союз является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины, 

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"Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества, это является целью всех наших реформ", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

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Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина ожидает визит Североатлантического совета НАТО в Киев в июле текущего года.

"Мы ожидаем запланированного визита Североатлантического совета НАТО в Украину ", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

По мнению Зеленского, Украина является уникальным партнером альянса по интенсивности и разнообразию контактов. "Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел", - указал президент Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что в перспективе Украина и НАТО смогут преобразовать имеющийся ныне уровень сотрудничества в полноценное союзничество, а также заявил, что одной из его первоочередных задач на посту главы государства является реальная реализация положений закона о нацбезопасности.

"Стабильная, демократическая и обороноспособная Украина является неотъемлемым элементом европейской безопасности. Я уверен, что наше особенное партнерство с Альянсом будет эффективно развиваться. Я надеюсь, что в перспективнее мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество", - сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна сфокусироваться на реформах.

"Сейчас мы должны сфокусироваться на нашем первоочередном задании – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО. Реальная реализация положений закона Украины о национальной безопасности является одним из моих первоочередных заданий – реформа СБУ, реформа разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны", - добавил Зеленский.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, ТКГ.
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