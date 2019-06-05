Зеленский: Игры бывших владельцев ПриватБанка в судах меня не интересуют

Новости Украины: Всего в судах находится порядка 240 дел, связанных с национализацией ПриватБанка и долгами его бывших владельцев по кредитам рефинансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации вокруг ПриватБанка будет защищать государство и интересы граждан. Об этом он сказал в Брюсселе на встрече с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, сообщает Администрация Президента в Тwitter.

«Что касается «ПриватБанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне»,- заявил Зеленский на встрече с Еврокомиссаром Домбровскисом», - говорится в сообщении.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию в целом государство потратило более 155 млрд грн.

Впрочем, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконной национализацию ПриватБанка. Рассмотрение этого дела длилось с июня 2017 года. В Окружном административном суде Киева объяснили свое решение о признании незаконной национализацию ПриватБанка тем, что ответчики по этому делу не доказали правомерность отнесения банка к категории неплатежеспособных. ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

Всего в судах, как в Украине, так и за рубежом, находится порядка 240 дел, связанных с национализацией ПриватБанка и долгами его бывших владельцев по кредитам рефинансирования.