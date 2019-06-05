Скачать
Среда, 05.06.2019
Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
Представитель ЕК назвал "теплой" встречу Зеленского с Юнкером
Представитель ЕК назвал "теплой" встречу Зеленского с Юнкером
Шевчук: Прошу ФФУ не совершить роковую ошибку
Шевчук: Прошу ФФУ не совершить роковую ошибку
СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой
СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой

Зеленский: Игры бывших владельцев ПриватБанка в судах меня не интересуют

Зеленский: Игры бывших владельцев ПриватБанка в судах меня не интересуют
02:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Всего в судах находится порядка 240 дел, связанных с национализацией ПриватБанка и долгами его бывших владельцев по кредитам рефинансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации вокруг ПриватБанка будет защищать государство и интересы граждан. Об этом он сказал в Брюсселе на встрече с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, сообщает Администрация Президента в Тwitter.

«Что касается «ПриватБанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне»,- заявил Зеленский на встрече с Еврокомиссаром Домбровскисом», - говорится в сообщении.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию в целом государство потратило более 155 млрд грн.

Впрочем, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконной национализацию ПриватБанка. Рассмотрение этого дела длилось с июня 2017 года. В Окружном административном суде Киева объяснили свое решение о признании незаконной национализацию ПриватБанка тем, что ответчики по этому делу не доказали правомерность отнесения банка к категории неплатежеспособных. ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

Всего в судах, как в Украине, так и за рубежом, находится порядка 240 дел, связанных с национализацией ПриватБанка и долгами его бывших владельцев по кредитам рефинансирования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Банки, Президент Украины, Суды, Владимир Зеленский, ПриватБанки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
03 Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
04 Климкин сравнил РФ с преступником, который не покаялся
05 Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Слушания в Гааге &quot;Украина против РФ&quot; продолжатся в четверг
Слушания в Гааге "Украина против РФ" продолжатся в четверг
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО
Медики рассказали, сколько нужно пить воды в летнюю жару
Медики рассказали, сколько нужно пить воды в летнюю жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь