В МИД встретились с новым Главой СММ ОБСЕ в Украине

Новости Украины: В МИД провели встречу с новоизбранным Главой СММ ОБСЕ в Украине и обсудили вопросы работы СММ, а также сотрудничество в рамках парламентских выборов.

Вчера, 4 июня, в стенах Министерства иностранных дел Украины замминистра Сергей Кислица встретился с новоизбранным Главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На встрече дипломатов были подняты ключевые вопросы деятельности СММ, во время диалога Сергей Кислица призвал к дальнейшему плодотворному сотрудничеству мониторинговой миссии и МИД.

"В частности с Координатором проектом ОБСЕ в Украине и Бюро демократических институтов и прав человека, которое сейчас, по приглашению Украины, организует Миссия по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами", - говорится в сообщении на сайте Министерства.

В свою очередь новый Глава СММ ОБСЕ высоко оценил условия и результаты сотрудничества сторон, которое длится уже пять лет. Яшар Халит Чевик уверил, что будет обеспечивать сотрудничество со всеми институциями и сбалансированные подходы в работе специальной мониторинговой миссии.