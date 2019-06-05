Скачать
Среда, 05.06.2019
В "Укртрансгазе" заявили о преддефолтном состоянии
В "Укртрансгазе" заявили о преддефолтном состоянии
Эскалация на Донбассе: Зеленский обсудит в Брюсселе ситуацию с коллегами
Зеленский обсудит с европейскими коллегами ситуацию на Донбассе
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника

В МИД встретились с новым Главой СММ ОБСЕ в Украине

В МИД встретились с новым Главой СММ ОБСЕ в Украине
10:36 Сегодня Телеграф Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины: В МИД провели встречу с новоизбранным Главой СММ ОБСЕ в Украине и обсудили вопросы работы СММ, а также сотрудничество в рамках парламентских выборов.

Вчера, 4 июня, в стенах Министерства иностранных дел Украины замминистра Сергей Кислица встретился с новоизбранным Главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На встрече дипломатов были подняты ключевые вопросы деятельности СММ, во время диалога Сергей Кислица призвал к дальнейшему плодотворному сотрудничеству мониторинговой миссии и МИД.

"В частности с Координатором проектом ОБСЕ в Украине и Бюро демократических институтов и прав человека, которое сейчас, по приглашению Украины, организует Миссия по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами", - говорится в сообщении на сайте Министерства.

Кличко с "УДАРом" и приглашением Саакашвили в партию идет на выборы

В свою очередь новый Глава СММ ОБСЕ высоко оценил условия и результаты сотрудничества сторон, которое длится уже пять лет. Яшар Халит Чевик уверил, что будет обеспечивать сотрудничество со всеми институциями и сбалансированные подходы в работе специальной мониторинговой миссии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Парламент, Выборы, МИД, ОБСЕ, Сотрудничество, Глава, Мониторинговая миссия, Сергей Кислица, СММ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими
03 Рябошапка: президентский законопроект "реанимирует" закрытые дела НАБУ и САП
04 Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
05 Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Из Украины в Польшу экстрадировали подозреваемого в изнасиловании (Видео)
Из Украины в Польшу экстрадировали подозреваемого в изнасиловании (Видео)
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Рецепт дня: кабачковый торт
Рецепт дня: кабачковый торт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь