Министр экологии Украины пойдет на выборы в Раду

Новости Украины: Министр экологии Остап Семерак заявил о намерении пойти на досрочные выборы в Верховную Раду в качестве мажоритарного кандидата.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду как мажоритарный кандидат, с округом еще не определился.

"Я примеряюсь к округам. У меня есть один интересный округ, куда меня приглашают органы местного самоуправления и те люди, с кем Министерство последние годы очень активно работало. Я сторонник продолжения нашего сотрудничества именно с этим округом", - сказал Семерак агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

В то же время, министр не конкретизировал, о каком округе идет речь.

Вместе с тем, на вопрос, насколько бы ему было интересно остаться министром экологии в новом составе Кабмина, Семерак заявил, что уже дважды работал в правительстве, "но общество имеет свои запросы и с обществом нужно коммуницировать".

Также он подчеркнул, что будущее правительство будет формировать новое большинство в парламенте.

"Мы сделали много. Мне не стыдно. Еще нужно многое сделать. Будет ли это одна ниша или другая, мы будем продолжать свою работу", - констатировал Семерак.

Среди прочего, он заявил, что уверен в своей победе на выборах и прохождении в Раду 9-го созыва.

Напомним, на проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля, в государственном бюджете предусмотрено почти 2 млрд грн. Госказначейство высказывает свою поддержку проведению выборов.