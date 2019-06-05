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Зеленский рассказал, есть ли у него должность для Саакашвили

Зеленский рассказал, есть ли у него должность для Саакашвили
11:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский грузинским журналистам в Брюсселе заявил, что для экс-президента Грузии в Украине сейчас нет государственной должности.

Президент Украины Владимир Зеленский в данный момент не рассматривает назначение экс-руководителя Грузии Михаила Саакашвили на государственный пост.

"Саакашвили в Киеве и у него украинский паспорт. На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему какой-либо государственной должности", - сказал Зеленский в Брюсселе грузинским журналистам.

Более подробный комментарий дала на брифинге пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"На этом этапе на официальном уровне не идет никакого разговора о предоставлении Саакашвили какого-либо поста. Не только президент Зеленский, но и весь мир внимательно наблюдали за изменениями, которые происходили в Грузии при правлении Саакашвили. Опыт Грузии будет интересен Украине. И речь не только о Саакашвили", - сказала Мендель.

Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию, Мендель сказала, что президент Украины восстановил ему украинское гражданство, "остальные шаги должны сделать представители правоохранительных структур".

Ранее Саакашвили заявил, что не претендует на государственные должности в Украине и не будет баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду, но поддержит появление новых политических сил.

"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавиться от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей", - сказал экс-президент Грузии.

Напомним, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину. В среду, 29 мая,  он прилетел в международный аэропорт "Борисполь (Киев) рейсом из Варшавы. Там его встречали более сотни сторонников и большое количество журналистов.

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Украина, Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили, Государственная должность.
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