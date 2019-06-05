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Зеленский рассказал, что думает о Супрун: Слава Богу, у меня другой врач

Зеленский рассказал, что думает о Супрун: Слава Богу, у меня другой врач
12:09 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Президент Владимир Зеленский в интервью выразил надежду, что за 2 месяца до выборов в Верховную Раду познакомится с министрами поближе и сформирует свое мнение об их работе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него самого другой врач. Об этом он сказал в эфире 1+1, крутя вместе с ведущим педали велотренажера.

Отвечая на вопрос, если бы у него была возможность формировать правительство, то кого бы он оставил, и кто из действующих министров ему нравится, Зеленский сказал:

"Это провокация, а не вопрос. Честно говоря, я их не знаю очень близко. Это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать. Думаю, что за эти 2 месяца до новых выборов и до создания нового правительства мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из них способен сделать что-то новое для Украины. Потому что здесь нужны не шаги, здесь (нужны – прим. ред.) прыжки".

Журналист попросил президента озвучить мнение относительно некоторых персоналий.

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал Зеленский.

О министре образования Лилия Гриневич президент сказал, что не знаком с ней, но "слышал, что она неплохая очень".

Вместе с тем главу МИД Павла Климкина Зеленский назвал профессиональным.

"Климкин – это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров – ред.) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей" , - подытожил Зеленский.

 Напомним, 31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министр иностранных дел Украины, и заверил о готовности оставаться в политике.

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Все по теме:

Видео, Лилия Гриневич, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Ульяна Супрун.
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