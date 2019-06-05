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Среда, 05.06.2019
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Хомчак не будет принимать участие в заседании "Минска": кто его заменит

Хомчак не будет принимать участие в заседании "Минска": кто его заменит
12:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: В переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске вместо главы Генштаба Руслана Хомчака Украину будет представлять заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак не будет участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, которые состоятся 5 июня. Позицию Генштаба ВСУ будет представлять заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента на странице в Facebook.

"После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не планируется. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 года в подгруппе по безопасности будут представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Он подчеркнул, что за время отражения агрессии России против Украины Вооруженные Силы еще больше сплотились, укрепилось боевое братство. В Вооруженных Силах сформировался кастовый дух, подчеркнул Муженко и пожелал новому Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии.

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Минск, Трехсторонняя контактная группа, Богдан Бондарь, Руслан Хомчак.
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