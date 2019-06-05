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Лукашенко отреагировал на назначение Кучмы: Рад, что политика "не отпускает" его

Лукашенко отреагировал на назначение Кучмы: Рад, что политика "не отпускает" его
14:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы с удовлетворением восприняли приезд представителя Украины в ТКГ Леонида Кучму.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает оправданным назначение представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу второго президента страны Леонида Кучму.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему. Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой Трехсторонней контактной группе", - сказал Лукашенко на встрече с Кучмой в Минске.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения", - согласился Кучма.

Президент Белоруссии на встрече отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. "Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный $5,5 млрд", - сказал он.

Первое после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдет в среду Минске. Украину в Минске вновь будет представлять второй президент страны Леонид Кучма. Украинская делегация будет представлена в обновленном составе.

Между тем Кучма заявил на встрече с Лукашенко, что Минск должен оставаться переговорной площадкой по Донбассу. "Роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований", - сказал Кучма, которого цитирует пресс-служба главы белорусского государства.

"Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне", - подчеркнул Кучма, добавив, что он с радостью посещает Минск и встречается с Лукашенко, к которому относится с огромным уважением.

Напомним, начальник Генштаба Руслан Хомчак не будет участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, которые состоятся 5 июня. Позицию Генштаба ВСУ будет представлять заместитель командующего ООС Богдан Бондарь. После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не планируется.

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Минск, Александр Лукашенко, Леонид Кучма, Трехсторонняя контактная группа.
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