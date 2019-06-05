Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Юнкером: Теплый дядька

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем шутил в коридоре с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня встретился в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Видео, где они с Юнкером шутили в коридоре, уже стало вирусным.

Журналист "Радио Свобода" поинтересовался у Зеленского, о чем же шутили политики.

"Да обо всем. О мужском, это нельзя говорить. Но очень классная у нас такая была встреча. Я не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично. Но он такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. И он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать именно на его личную поддержку", - рассказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке.

При встрече они пожали друг другу руки, после чего журналисты спросили, скучает ли европейский чиновник по экс-президенту Украины Петру Порошенко, на что тот ответил: "Я имею нового друга". В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".