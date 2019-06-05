Гройсман озвучил свои главные задачи на посту премьер-министра Украины

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поскольку Верховная Рада не одобрила его отставку, он озвучил сценарий дальнейшей работы.

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен и в дальнейшем воплощать в жизнь разработанные ранее программы развития страны. Об этом он сказал на заседании правительства, напомнив, что на прошлой неделе Верховная Рада не приняла его отставку.

"Парламент не удовлетворил мою просьбу об отставке. Моя задача сейчас - обеспечить реализацию программ, которые мы запланировали на 2019 год. Ситуация с точки зрения вызовов не стала лучше. И нам нужно обеспечить эффективное принятие решений в пользу Украины и украинцев", - сказал Гройсман .

Он также озвучил свой сценарий работы: развитие экономики, умное управление государственным долгом, обеспечение стабильности и создание условий, чтобы украинцы могли реализовать свои мечты.

"Я жду, что все будут работать, как положено - четко, слаженно и для результата", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, 20 мая Президент Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о намерениях распустить ВР и призвал членов правительства уйти в отставку. Вечером того же дня Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своем решении уйти с должности. Своё заявление он передал на рассмотрение Верховной Рады 22 мая.

В ходе голосования 30 мая Верховная Рада не приняла отставку Гройсмана: "за" отставку проголосовали 97, "против" - 63, воздержались - 50 народных депутатов.