Супрун: Надеюсь Зеленский не будет называть меня оскорбительными именами

Новости Украины: Супрун надеется, что Зеленский изменит мнение о ней после личного разговора.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется, что Президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о нем после личного разговора.

Об этом глава Минздрава сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского о ней в эфире телеканала "1+1".

"У меня еще нет выводов, какой человек или Президент Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он тоже не будет делать выводы, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня оскорбительными и непрофессиональными именами", - отметила Супрун.

Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в эфире "1+1" отметил, в частности, что к Супрун украинцы относятся по-разному. "Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал смеясь Зеленский.