Скачать
Среда, 05.06.2019
Гройсман озвучил свои главные задачи на посту премьер-министра Украины
Гройсман озвучил свои главные задачи на посту премьер-министра Украины
Убийство мальчика под Киевом: Аваков не собирается уходить в отставку
Аваков не собирается уходить в отставку
Названо имя нового главного тренера Шахтера
Названо имя нового главного тренера Шахтера
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II

Супрун: Надеюсь Зеленский не будет называть меня оскорбительными именами

Супрун: Надеюсь Зеленский не будет называть меня оскорбительными именами
15:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Супрун надеется, что Зеленский изменит мнение о ней после личного разговора.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется, что Президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о нем после личного разговора.

Об этом глава Минздрава сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского о ней в эфире телеканала "1+1".

"У меня еще нет выводов, какой человек или Президент Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он тоже не будет делать выводы, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня оскорбительными и непрофессиональными именами", - отметила Супрун.

Зеленский предлагал Климкину остаться в президентской команде

Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в эфире "1+1" отметил, в частности, что к Супрун украинцы относятся по-разному. "Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал смеясь Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Кабмин, Владимир Зеленский, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
03 Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 5 июня в прозе и открытках
05 Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман рассказал, какой должна быть цена на газ для населения в июне и июле
Кабмин обяжет "Нафтогаз" снизить цену на газ
Начальник полиции Киевщины Ценов из-за убийства мальчика отправится на Донбасс
Глава полиции Киевщины отправится в ООС на Донбасс
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
&quot;Первый зарубежный визит&quot;: Первая леди Украины восхитила стильным образом
"Первый зарубежный визит": Первая леди Украины восхитила стильным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь