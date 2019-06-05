Климпуш-Цинцадзе разочарована заявлениями о референдуме о вступлении в НАТО

Новости Украины: Климпуш-Цинцадзе разочарована заявлением Зеленского о референдуме по вступлению в НАТО.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила разочарование словам президента Владимира Зеленского по референдуму о членстве Украины в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Климпуш-Цинцадзе написала на своей странице в Facebook.

"Опять - референдум о вступлении в НАТО, хотя на встречах с партнерами звучали заверения в четком направлении движения. А еще только вчера речь шла о выборе украинцев и определенности Конституции..." - написала Климпуш-Цинцадзе.

Она прямо не указала фамилию Зеленского в посте, но очевидно, что речь идет о его сегодняшнем заявлении о намерении вынести на референдум вопрос о членстве Украины в НАТО, когда "все украинцы будут готовы".

"Мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО. Что это - не так страшно. И мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО", - сказал он.

Зеленский вчера посетил штаб-квартиру НАТО и встретился с генсеком Йенсом Столтенбергом. Климпуш-Цинцадзе входит в состав украинской делегации, которая два дня находится в Брюсселе.