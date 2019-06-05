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Жена президента Украины приехала с визитом в Брюссель к украинским военным

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Жена президента Украины приехала с визитом в Брюссель к украинским военным
17:55 Сегодня Телеграф Фото: АПУ

Новости Украины: Первая леди посетила военный госпиталь им.королевы Астрид, где проходят реабилитацию военные: Дмитрий Кучер, Евгений Пасичник, Антон Матвейчук.

Супруга президента Елена Зеленская посетила украинских военных, которые в Брюсселе проходят реабилитацию после пулевых ранений.

Об этом сообщила Администрация президента.

Жена президента Украины приехала с визитом в Брюссель к украинским военным

Зеленская посетила местный госпиталь им. королевы Астрид и передала украинским военным поздравления от президента Украины.

"У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки - написали от души. Мы все вас ценим и ждем", - сказала супруга президента.

Жена президента Украины приехала с визитом в Брюссель к украинским военным

Первая леди Украины Елена Зеленская сопровождала мужа в его первой заграничной командировке.

Отмечается, что реабилитацию в госпитале проходят майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвийчук вследствие пулевых ранений во время боевых действий на Донбассе.

Также сообщается, что лечение украинцев финансирует бельгийская сторона. В обмен на это местные врачи получают опыт работы с огнестрельными ранениями.

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ЕС, Брюссель, Жена президента, Первая Леди.
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