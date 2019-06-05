"Первый зарубежный визит": Первая леди Украины восхитила стильным образом

Новости шоу бизнеса: Первая леди Украины Елена Зеленская сопровождала мужа в его первой заграничной командировке.

Первая леди Украины вместе со своим супругом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским отправились в свою первую зарубежную поездку, которая состоялась в Брюсселе.

Об этом Зеленская рассказала на своей странице в Instagram. Для поездки за границу в новом статусе жена президента выбрала стильный образ: бежевый костюм, который состоит из ультрамодных брюк-кюлот и жакета с накладными карманами. Свой модный образ первая леди страны дополнила белой футболкой и кедами.

"Первый зарубежный визит. Имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жене главы Миссии Украины при НАТО Инне Пристайко и жене посла Украины в Бельгии Тамаре Точицкой", - написала Зеленская.

Подписчики Елены выразили восхищение ее стильным образом. "Как же приятно смотреть на такую первую леди", "Какая стильная", "Потрясающе выглядите", "Очень красивый наряд у вас", "Ух, крутой костюм", "Очень стильный look. Красивая первая леди Украины", "Идеальный образ. Стильно и сдержанно", "Выглядите потрясающе! Так держать", "На стиле", "Образ класс",- пишут комментаторы.