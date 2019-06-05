"Первый зарубежный визит": Первая леди Украины восхитила стильным образом

Первая леди Украины вместе со своим супругом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским отправились в свою первую зарубежную поездку, которая состоялась в Брюсселе.
Об этом Зеленская рассказала на своей странице в Instagram. Для поездки за границу в новом статусе жена президента выбрала стильный образ: бежевый костюм, который состоит из ультрамодных брюк-кюлот и жакета с накладными карманами. Свой модный образ первая леди страны дополнила белой футболкой и кедами.
"Первый зарубежный визит. Имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жене главы Миссии Украины при НАТО Инне Пристайко и жене посла Украины в Бельгии Тамаре Точицкой", - написала Зеленская.
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Брюссель. Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом та слідкувала за перебігом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружині Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині Посла України в Бельгії Тамарі Точицькій. #belgium
Подписчики Елены выразили восхищение ее стильным образом. "Как же приятно смотреть на такую первую леди", "Какая стильная", "Потрясающе выглядите", "Очень красивый наряд у вас", "Ух, крутой костюм", "Очень стильный look. Красивая первая леди Украины", "Идеальный образ. Стильно и сдержанно", "Выглядите потрясающе! Так держать", "На стиле", "Образ класс",- пишут комментаторы.