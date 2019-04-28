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Эффектная Елена Зеленская: Стильные образы будущей первой леди Украины

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Эффектная Елена Зеленская: Стильные образы будущей первой леди Украины
15:43 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: clutch.ua

Новости шоу бизнеса: Хотим предложить 7 крутых образов Елены Зеленской, которые легко повторить на майские праздники.

В преддверие нового сезона, хочется обновлений, поэтому идеи стильных нарядов от будущей первой леди будут весьма кстати.

В отличие от Владимира, Елена Зеленская никогда не была публичной особой и всегда оставалась в тени своего знаменитого мужа. В свете произошедших событий, девушка стала часто появляться на публике и демонстрировать невероятно стильные наряды, которые смело можно брать на заметку.

Приталенное платье, которое подчеркивает достоинства фигуры, Елена комбинирует с пальто молочного цвета - отличный вариант для офисных будней.

Блуза с ярким принтом, которая отлично сочетается с широкими брюками в тонкую полоску. В таком образе можно смело пойти на вечеринку.

Легкое шифоновое платье в паре с косухой - одно из самых трендовых сочетаний в новом сезоне.

Если ты хочешь выглядеть женственно, бери пример с Елены и надевай платье в горох.

Светлые костюмы этой весной мега популярны. Особенно хорошо они будут смотреться с кроссовками. В таком наряде можно прийти на работу, прогуляться с ребенком и выйти в Свет.

Если ты хочешь выглядеть стильно, то в твоем гардеробе обязательно должна появиться рубашка в клетку, которая отлично смотрится с широкими брюками.

Яркий двубортный костюм в мужском стиле в сочетании с трикотажным топом станет звездой любого делового гардероба.

Елена Зеленская: что мы знаем о первой леди страны

Елене Зеленской - 41 год, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим мужем училась в параллельных классах в одной школе. Но познакомилась пара случайно уже после школы. Встреча произошла, когда оба были студентами и учились в разных институтах.

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Стильные образы, Первая леди Украины, Елена Зеленская.
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