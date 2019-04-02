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Елена Зеленская: что мы знаем о возможной первой леди страны

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Елена Зеленская: что мы знаем о возможной первой леди страны
18:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Предполагаемая первая леди Украины Елена Зеленская пока держится в тени своего мужа и неактивно комментирует его поход в политику.

Что известно о Елене Зеленской?

Елене Зеленской - 41 год, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим мужем училась в параллельных классах в одной школе. Но познакомилась пара случайно уже после школы. Встреча произошла, когда оба были студентами и учились в разных институтах.

Елена рассказывала, что артист привлек ее внимание порядочностью и остроумием. "С ним никогда не бывало скучно", - говорила она. Однако, Владимир не спешил просить ее руку. Она аж восемь лет ждала признания, которое прозвучало после того, как пара пошла в кинотеатр и посмотрела там мелодраму. Свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских

Сейчас же Елена и Владимир вместе воспитывают двоих детей - 14-летнюю Александру и 5-летнего Кирилла.

По специальности Елена строитель - она закончила Криворожский технический университет с красным дипломом. Однако, по полученной специальности женщина не работала ни дня. Она помогала и помогает мужу с текстами для номеров "95 Квартала".

Сам Зеленский говорит, что жена для него - настоящий друг и имеет колоссальное влияние на принятие им решений.

Владимир Зеленский рассказал, как поступит с "Кварталом 95", если станет президентом

"Я люблю ее так же, как самого себя. А когда твоя любимая женщина дарит тебе детей, ты понимаешь, что, блин, детей любишь даже больше, чем себя, это катастрофа! Семья - это уникальная история. Я ни на что не готов, чтобы их потерять", - сказал артист.

Семья Зеленских

Что говорит жена Зеленского о его походе в политику?

В этом плане вероятная будущая первая леди не многословна. Долгое время она вообще не комментировала поход мужа в президенты Украины. Однако, перед выборами Елена все же призналась, что была против такого решения мужа, и некоторое время даже не знала об этом.

Елена Зеленская в день выборов удивила всех своими нарядами

"Я была откровенно и агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками - не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", - сказала Елена.

Она добавила, что муж - очень целеустремленный человек, поэтому бессмысленно противостоять решению, которое он принял. Елена смирилась с решением Зеленского, когда поняла, что это его выбор.

"Я пока взяла тайм-аут, чтобы не думать о том, буду я первой леди или нет. Придет время и мы сможем все решить. Я боюсь загадывать что-то наперед", - отметила Зеленская.

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