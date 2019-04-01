Елена Зеленская в день выборов удивила всех своими нарядами

Новости шоу бизнеса: Возможная первая леди появилась в день выборов в элегантных нарядах.

В воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента Украины. Кандидат на пост президента Владимир Зеленский пришел на избирательный участок вместе с супругой Еленой Зеленской (Кияшко), чтобы поучаствовать в голосовании. Елена выбрала для выхода в свет два стильных и элегантных наряда.

Утром Зеленская появилась на публике в клетчатой рубашке. Напомним, что клетчатый принт модный в этом сезоне. Его она разбавила клетчатым низом, чем только сделала свой образ красивее и элегантнее.

Вечером, когда вся страна ожидала первые результаты экзит-полов по выборам президента Украины 2019, возможная первая леди сменила образ на более вечерний. Она надела черное и и разбавила наряд двуборным красным жакетом.

Избиратели отметили красоту и обаяние Елены Зеленской. Женщина получила много приятных комплиментов в Сети.