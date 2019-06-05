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Среда, 05.06.2019
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Полторак готов помочь новому руководству Минобороны

Полторак готов помочь новому руководству Минобороны
21:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОУ

Новости Украины: Полторак готов помогать будущему руководству Минобороны.

Министр обороны Степан Полторак с уважением относится к решению Президента Владимира Зеленского назначить другого человека на эту должность и готов помогать преемнику в работе.

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Я с большим уважением отношусь к конституционному праву вновь избранного Президента Украины определиться с министром обороны - праву на изменения и праву предложить нового главу оборонного ведомства. Поэтому сразу после того как он принес присягу народу Украины и вступил в должность Верховного Главнокомандующего, я принял решение и подал рапорт на отставку, понимая всю ответственность, которая возлагается на министра обороны", - заявил Полторак.

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Он также отметил, что готов помогать новому руководству Министерства обороны, если его знания и опыт пригодятся. Полторак поблагодарил народ Украины, Верховную Раду и Президента за то, что ему три раза доверяли пост министра обороны в самые тяжелые времена для Украины, когда начиналась агрессия Российской Федерации.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании 5 июня не поддержал представление Президента Владимира Зеленского об освобождении от должности министра обороны Степана Полторак, внесённое 30 мая.

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Минобороны, Владимир Зеленский, Степан Полторак.
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