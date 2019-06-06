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Четверг, 06.06.2019
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
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Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях

Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
11:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президента - 279 голосов "за".

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о Временной следственной комиссии, специальной временной следственной комиссии и временные специальные комиссии Верховной Рады Украины.

В поддержку законопроекта на пленарном заседании в четверг проголосовало 279 народных депутатов.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности.

Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления

Как сообщалось, законопроект №1098 был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

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Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

4 июня народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии Верховной Рады законопроектов, среди которых законопроекты №10340 и №10340-1 об импичменте, инициатором одного из которых является действующий глава государства Владимир Зеленский.

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Верховная Рада, ВСК, Импичмент, Андрей Парубий, Владимир Зеленский.
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