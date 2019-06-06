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Сенатор США Портман поделился впечатлениями от встречи с Зеленским

Сенатор США Портман поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
12:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Американский сенатор рассказал об откровенном разговоре с Зеленским.

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.

Об этом сообщает C-SPAN.

Уточняется, что сенатор приехал на встречу в Киев, где он встретился с Зеленским и они "откровенно поговорили". По словам Портмана, Зеленский признался, что украинская армии храбрая, но нуждается в новом вооружении.

Также он добавил, что они с президентом Украины поговорили о российской пропаганде вдоль восточной границы.

Сенатор признался, что Зеленский ему понравился и он даже "впечатлен от встречи" с ним.

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"У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - добавил Портман.

Как сообщалось ранее, американский сенатор по итогам встречи с Зеленским в Киеве пообещал Украине дальнейшую поддержку.

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США, ВСУ, Владимир Зеленский, Роберт Портман.
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