Скачать
Четверг, 06.06.2019
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции
Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции
Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы
Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы
Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе
Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе

В Раде приняли изменения в законодательство относительно военных преступлений

В Раде приняли изменения в законодательство относительно военных преступлений
12:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Парламент одобрил законопроект о наказании военных преступников.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права" (№9438).

За данное решение проголосовали 228 (при необходимых минимум 226 - Ред.) народных депутатов.

Голосование проходило несколько раз, поскольку не было необходимой поддержки.

Представляя депутатам проект закона, заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов отметил, что данным законопроектом в украинское законодательство вводится современное понятие военного преступления, а также впервые вводится понятие преступления против человечности.

Он добавил, что в действующем Уголовном кодексе некоторые из этих преступлений описаны в одной статье, приговоры по ним почти не выносились.

Петухов отметил, что принятие этих изменений позволит привлекать к ответственности лиц, совершивших преступления против людей на востоке Украины, несмотря на сроки давности.

По его словам, принятия этих изменений ожидает, в частности прокуратура Автономной Республики Крым, которая должна привлечь к ответственности российскую оккупационную администрацию на полуострове и высшее руководство РФ за постоянные нарушения норм международного права и преследования граждан за поддержку территориальной целостности Украины.

Заместитель министра подчеркнул, что люди, совершившие такие преступления, не могут быть амнистированы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сегодня в Уголовном кодексе не предусмотрена ответственность за преступления против человечности, за военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.

Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления); обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений; совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права.

Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях

Данными изменениями предусмотрено - по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным на временно оккупированной территории Украины, срок давности приостанавливается с момента совершения таких преступлений. В этих случаях срок давности возобновляется со дня появления лица с признанием, его задержания или с момента официальной деоккупации соответствующей территории.

Изменениями предусмотрена также уголовная ответственность за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

В частности, за изготовление такой символики предусмотрено ограничение свободы на срок до 5 лет. Такие же действия, совершенные представителем власти или организованной группой с использованием СМИ, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Уголовный кодекс, Военные преступления, Сергей Петухов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
03 Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
04 Отставка глав СБУ, МИД и Минобороны: Повестка дня Верховной Рады
05 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО
Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
После рождения ребенка у Меган Макрл появилась нездоровая мания
После рождения ребенка у Меган Макрл появилась нездоровая мания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь