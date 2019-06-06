Парламент упростил порядок предоставления гражданства иностранным защитникам Украины

Новости Украины: Рада упростила порядок предоставления украинского гражданства иностранцам, защищавшим территориальную целостность Украины на востоке.

Верховная Рада упростила порядок предоставления гражданства Украины иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

За соответствующий законопроект (№3433) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" во втором чтении и в целом проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Иностранцы и лица без гражданства, которые участвовали в отпоре и сдерживании агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участвовали в защите территориальной целостности Украины в составе добровольческих формирований, обеспечивали проведение антитеррористической операции, пребывая непосредственно в районах ее проведения и которые получили справку на временное проживание, считаются пребывающими на территории Украины на законных основаниях, в том числе в случаях, если срок действия паспортного документа истек или он подлежит обмену, на время до завершения временной оккупации Российской Федерацией части территорий Украины.

Иностранцы и лица без гражданства, которые получили вид на временное проживания на выше перечисленных основаниях, смогут на упрощенных условиях получить украинское гражданство.

Для них не будет действовать условия обязательного проживания в течение последних 5 лет на территории Украины, обязательного разрешения на иммиграцию, владения государственным языком, наличия законных источников существования.

Кроме того, на этих лиц не будет распространяться требование прекратить иностранное гражданство при получении украинского. Им достаточно будет предоставить декларацию об отказе от гражданства другого государства.

Закон вступит в силу через два месяца после публикации.