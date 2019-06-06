Климкин: Призываю депутатов положительно рассмотреть мое заявление

Новости Украины: Глава дипломатического ведомства Украины Павел Климкин прокомментировал отказ Рады по его увольнению.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".

Об этом он сказал в эфире телеканала "112.Украина".

"Я искренне хочу это сделать. Считаю, что это является нормальной, европейской, политической культурой, когда появляется новый президент, команда спокойно уходит в отставку", - сказал глава МИД.

По его словам, он готов сотрудничать и помогать, поскольку у него есть сеть связей и понимание определенных процессов.

"Все же призываю депутатов положительно рассмотреть мое заявление", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что будет работать "в переходный период" и не собирается прятаться под стол от ответственности.

При этом министр добавил, что в будущем не собирается покидать внешнюю политику, но хочет переориентироваться на внутренние процессы, чтобы "сделать реальное сотрясение" и "драйв".