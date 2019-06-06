Климкин отреагировал на идентичность выступлений Зеленского и Порошенко

Новости Украины: Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил, что в АП были направлены тезисы выступления Владимира Зеленского, эти же тезисы были озвучены на съезде партии "Европейская солидарность".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин комментируя журналистам идентичность фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко о том, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к "смерти российского имперского проекта" объяснил, что это является свидетельством последовательности внешнеполитического курса Украины.

По мнению главы МИД Украины, ситуация с идентичностью выступлений нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой государства Петром Порошенко является достаточно "комической историей".

Климкин также добавил, что по его мнению "много шума из ничего, правда не в шекспировских масштабах". Он подтвердил, что базовые тезисы действительно были подготовлены в МИД. Глава МИД подтвердил, что некоторые из них озвучивались предыдущим президентом Петром Порошенко во время Дня Европы.

По словам Климкина, друзьям и партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы, особенно во время первого визита Зеленского в Брюссель, поэтому они были включены в пакет предложений, которые были направлены в Администрацию президента Украины.

Климкин добавил, что в последствии эти же тезисы были озвучены на съезде партии "Европейская солидарность". Он также добавил, что "можно было бы гордиться тем, что позиция МИД пользуется таким спросом".

В заключении, он добавил, что чем больше чиновников, политиков и лидеров мнений присоединяются к публичному озвучиванию позиций, подготовленных МИД, тем мощнее будет звучать голос Украины на международной арене.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко подтвердил, что речь действующего главы государства Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, рождена в его офисе. Порошенко выразил приветствие по поводу того, что визит Зеленского в Брюссель состоялся. В частности, он подчеркнул, что в Брюсселе президенту надо было бы обсудить энергетический, шенгенский союз и тому подобное.